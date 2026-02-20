Intendencia inspecciona graderías y fija límite de seis niveles para el Corso de Corsos en Cochabamba

El intendente municipal de Cochabamba, Enrique Navia, informó que los controles a las graderías y sillas instaladas para el evento de este fin de semana se extenderán durante toda la jornada de este viernes, con inspecciones nocturnas y una nueva verificación la mañana del sábado por el Corso de Corsos.

Señaló que el primer operativo se realizó desde la plaza Colón hasta el palco oficial en la avenida Ramón Rivero, donde se constató que aproximadamente el 80% de las graderías y sillas ya están armadas.

Nos falta el sector de la San Martín y la plaza Colón”, precisó.

Explicó que el objetivo de los controles es verificar que el armado sea correcto y seguro, a fin de evitar riesgos para los asistentes.

Máximo seis niveles

Entre las principales observaciones, el intendente recordó que las graderías solo pueden tener un máximo de seis niveles. “No se permite siete o más niveles, porque no tienen espaldar y la gente joven viene, disfruta y consume bebidas”, indicó.

En algunos casos, instruyó el desarme del último tablón para cumplir con la normativa. Asimismo, solo se permiten niveles o rampas dentro de los parámetros establecidos por seguridad.

Costos recomendados

Respecto a los precios, Navia indicó que el costo mínimo recomendado para graderías oscila entre 80 y 180 bolivianos, mientras que el alquiler de sillas debería situarse entre 50 y 150 bolivianos, dependiendo de la ubicación y los servicios adicionales.

Sin embargo, señaló que algunos ofertan paquetes que incluyen souvenirs o bebidas, lo cual responde a la oferta y la demanda.





