Cochabamba, Bolivia

La noche de este miércoles, un buen ciudadano y su nieta intentaron tapar los grafitis de la Catedral Metropolitana de Cochabamba usando pintura común de color plomo, pero terminaron dañando aún más los muros.

El procedimiento para borrar la pintura de aerosol es diferente, considerando además que se trata de un patrimonio histórico. El pasado 11 de marzo, Día Internacional de la Mujer, activistas feministas estamparon sus consignas y denuncias contra la Iglesia Católica en el lugar. No es la primera vez que la infraestructura sufrió este tipo de ataques, pues se registró la misma situación en 2022.

Así, al tratarse de una obra que se construyó a principios del siglo XVIII, debe tener un tratamiento especial para que no haya daño. Por eso, desde la Gobernación señalaron que el trabajo no es fácil al tratarse de un patrimonio cultural.

"Se tiene que hacer un trabajo de manera conjunta para determinar las acciones que se van a tomar porque se tiene que contratar especialistas para que puedan hacer el retirado de la pintura; no lo puede hacer cualquier persona. No es como repintar un muro normal, es un tratamiento específico que se tiene que hacer para que no se dañe más al material. Lamentablemente el aerosol es un material bastante fuerte y es difícil el retirado, entonces se tiene que hacer la contratación de personas especialistas", aseveró Luz Rojas, directora de Cultura de la Gobernación.