Investigan a dos camaradas del militar que murió golpeado en la frontera con Chile

La Paz, Bolivia

La investigación sobre la muerte de un efectivo militar que trabajaba en Pisiga, frontera con Chile, continúa. Dos de sus camaradas fueron detenidos en las últimas horas por contradicciones en sus declaraciones.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, indicó que se analiza si el deceso del capitán del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) se debió a un enfrentamiento o emboscada con contrabandistas, también a un problema con migrantes que intentaban cruzar al vecino país, pero una inspección en el supuesto lugar de los hechos no encontró indicios de violencia o enfrentamientos.

Según el testimonio de los militares que acompañaban al oficial, fueron emboscados con piedras e incluso fueron atacados con la detonación de dinamita, pero en la inspección del lugar de los hechos no se encontraron indicios que den validez a la versión.

Los heridos fueron llevados a un hospital de la localidad de Huachacalla para recibir atención médica. Posteriormente, dieron una declaración contradictoria, por lo que los detuvieron.

El efectivo militar fallecido, identificado como Juan José Romero Miranda, está siendo velado por su familia en la zona de Villa Copacabana, en la ciudad de La Paz.

Su madre pide que se investigue a los responsables de su muerte y exige justicia para su hijo.

"Pido justicia, que se castigue a las personas que le hicieron eso a mi hijo , no deberían matarlo, deberían dejármelo vivo, aun lastimado, lo hubiera hecho curar. Me lo han destrozado", lamentó Dolly Miranda, mamá del militar fallecido.

Los familiares recuerdan a Juan José como un buen hijo, un joven noble, caritativo y alegre.

"Él tenía un carisma diferente, ha sido un gran profesional, no era malo, tampoco soberbio. Agradezco a Dios por esos momentos que he compartido con él, buenos y malos, tanto del Colegio Militar, colegio, en su vida. Doy las gracias por ese amor y cariño que me ha tenido mi hijo, que el Señor lo tenga en su gloria. No pensaba enterrar amigo, yo quería que él me entierre a mí", aseguró.