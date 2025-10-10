Investigan caso de menor desaparecida en 2023 y que fue hallada sin vida en Laja

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez informó que luego de una búsqueda, rastrillaje y exhumación junto a la Policía Boliviana, con Bomberos y canes, se encontró los restos de una niña, identificada como Samantha R.H., de 10 años de edad, en la carretera Laja. La autoridad confirmó que es hija de Claudio S.R.Q., de 44 años, quien se encuentra con detención preventiva en el penal de Chonchocoro, procesado por los delitos de Trata de Personas y Violencia Familiar, que habría cometido en contra de su concubina Verónica H.A., de 30 años y sus seis hijos, de entre ocho años y 11 meses. La niña encontrada sin v ida estaba desaparecida desde el año 2023.

“Este caso se conoció en junio pasado, cuando la madre y sus hijos eran encerrados en condiciones inhumanas por su concubino, en un domicilio de la ciudad de El Alto. En este caso había una niña desaparecida, a versión de la madre de la menor de edad, señala que era golpeada constantemente por su padre. Este jueves en su declaración, el sujeto dio detalles de dónde estaría enterrada su hija. Ahora se inició la investigación por Infanticidio", explicó la autoridad.

El Fiscal de Trata y Tráfico de la ciudad de El Alto, Manuel Uzeda, informó que el hecho se conoció el 27 de junio de 2025, cuando dos menores de edad fueron llevados de su Unidad Educativa a la Defensoría de la Niñez de El Alto, porque tenían hematomas y golpes, se descubrió que los niños eran golpeados por el padre y que la madre era encerrada en condiciones inhumanas y agredida físicamente, además, el sujeto habría sacado a su hija de 10 años de su domicilio y desde ese día se desconocía su paradero, hasta que este jueves fue encontrada enterrada.

Por su parte, la Fiscal de Delitos Contra la Vida, Sarina Guardia, informó que los restos estaban al borde de un río seco en un lugar lejano a la carretera de Laja, cerca de la comunidad Kallutaca, la víctima estaba envuelta en una frazada, se hizo el levantamiento entre Fiscalía y la División Homicidios de la Policía, para trasladar a la morgue, para una pericia genética.

