Investigan las causas del incendio en galería de electrodomésticos de La Ramada

Santa Cruz, Bolivia

Después de que, en pleno feriado por el Día Internacional del Trabajo de ayer, lunes 1 de mayo, un incendio de magnitud que se registró en un edificio ubicado en la zona del mercado La Ramada, donde funcionaba una galería de venta de electrodomésticos, hizo que bomberos de las diferentes unidades acudieran al llamado de auxilio para combatir el fuego. Este martes 2, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y Bomberos de la Policía llegaron hasta el lugar para realizar una inspección, buscan esclarecer las causas del siniestro.

Bomberos de las diferentes unidades unieron fuerzas para combatir las llamas.

“Tomamos contacto con los propietarios, quienes indicaron que ya tienen formalizada la denuncia en la Policía por el delito de incendio, en ese sentido también se ha hecho presente el asignado al caso de la Felcc junto a personal de escena del crimen se va hacer la verificación del lugar y posteriormente el trabajo de peritaje para establecer cuales fueron las causas del incendio”, informó el capitán de Bombero de la Policía, Carlos Canaviri.

“Se va hacer el trabajo para tratar de establecer cuales han sido las causas, al momento no podemos emitir ningún tipo de informe ni criterio adelantado sin haber hecho el trabajo técnico y de campo”, añadió.

Afortunadamente, no se registraron daños personales, puesto que, al parecer, el momento en que se inició el fuego, no había personas en el lugar. No obstante, la infraestructura del edificio, de cinco pisos, quedó completamente dañada.