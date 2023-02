Investigarán a centro médico que no brindo atención a tiempo a mujer que dio a luz en el pasillo

Santa Cruz, Bolivia

Una mujer llegó hasta el Centro de Salud Lazareto en Santa Cruz en busca de atención médica por dolores de parto, le negaron a atención y la mandaron nuevamente a su casa. Minutos después volvió pues no aguantaba los dolores y terminó dando a luz en pleno pasillo. El hecho se registró la noche del sábado, 4 de febrero. Horas antes, a las 16:00.

Un testigo relata que no la quisieron atender. “Yo llegue hacerme un a revisión y pudimos notar que había una señora apunto de dar a luz y no la atendían, hasta que la mujer no aguantó y se tiró al piso y el bebé nació ahí”.