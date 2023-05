Ítems: Universitaria acusada de estafa devolvió Bs. 16 mil a una de sus víctimas

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Después de 1 año y 2 meses apareció la universitaria acusada de estafar a una mujer de la tercera edad a quien le pidió 16 mil bolivianos por un trabajo como guardia de seguridad para su hijo al interior de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) de Santa Cruz.

Después de que el caso salió a la luz, la mujer decidió devolver la cuantiosa suma de dinero. Según la víctima, la mujer le exigió que le pidiera disculpas y retirara la denuncia.

La acusada llegó con su abogado y su familia a la oficina de la víctima, sin embargo, ésta no permitió que entraran. “Me terminó de cancelar todo. Ella quería que le pida disculpas y me cuestionó que porque hice la denuncia a la prensa. Con estos problemas que tiene (espero) que ya no estafe a nadie”, expresó.

El hecho ocurrió en febrero del año pasado. La mujer de la tercera edad reveló que la acusada gozaba de una beca de trabajo y que le prometió un puesto para su hijo en la estatal cruceña con un sueldo de siete meses.

Al mes siguiente, la víctima se apersonó hasta las oficinas de Recursos Humanos para consultar sobre el memorándum de su hijo, pero se llevó la sorpresa que el nombre no figuraba entre los contratos.

Se conoce que son siete las víctimas de esta universitaria, quien este último semestre no inscribió materias.