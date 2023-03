Jhonatan Acosta: "Cuando me encontraron, pensé que era un sueño"

Cargando...

Baures, Beni

Jhonatan Acosta contó lo que vivió los 31 días que estuvo desaparecido en el bosque en Baures. Reveló que en las noches tenía miedo ser atacado por animales debido a la infinidad de sonidos que escuchaba. Pero encontró la fortaleza al pensar en su madre y su familia.

"Cada día era una lucha, un reto. Las noches eran eternas. Los primeros días no podía dormir por el miedo", relató.

Sin embargo, una noche, sucedió lo inevitable y cerdos de monte llegaron hacia él.

"Una noche, estaba durmiendo pesado porque había andado todo el día y (los chanchos) me mordieron la bota, me jalaron las botas y me causaron un corte en la bota", detalló.

En medio del cansancio, miedo, hambre y sed, el principal pensamiento en su mente fue la recuperación de su madre.

"Ella se encuentra en el vecino país del Brasil haciéndose un tratamiento de las mamas. Justamente en esos días que me perdí, le tenían que operar y yo decía: 'tengo que salir, tengo que ir a ver cómo está mi madre'", explicó.

Jonathan no se imaginaba que su familia y amigos lo estaban buscando, tampoco pensó que grupos de rescate se sumaron a la búsqueda, ni que los sobrevuelos en la zona eran por él.

"Desde el día 12 perdí la noción de los días porque ya no me preocupaba tanto los días, fue algo que se me fue y ya dejó de preocuparme. Más era por mi sobrevivencia", expresó.

Comía frutas, semillas del monte y gusanos, buscaba agua en las plantas de patujú e incluso -en medio de la desesperación- tomaba su orín. Cuando comunarios de Pailón lo encontraron, pensó que era su imaginación.

"Comía frutas del monte, la gargatea, que es como la papaya chica, comía también las frutas de la chonta, de la chontilla. Esas frutas me permitían tener un poco de vitaminas, de fuerza", detalló.

Un día, Jonathan sufrió una caída que le impidió seguir avanzando.

"Ahí me paré tres días porque ya no daba. Estaba mal del tobillo y aparte que no podía. Esos días fueron de sufrimiento porque yo tuve que pararme y no pude encontrar comida, ni agua", agregó.

Finalmente, llegó el día en que lo encontraron. Había estado caminando bajo la lluvia y tenía hambre. El intenso dolor le hizo gritar pidiendo ayuda y recibió una respuesta.

"He gritado ¡Auxilio, por favor! y me responden. Entonces, fui en dirección de los gritos y me tuve que meter en un espinal de unos 200 metros. Dije que era un sueño más, porque había tenido tres sueños en los que salía, estaba con mi familia y despertaba nuevamente en la selva. Me dieron dulces, un poco de agua y entonces con eso pude yo llegar", contó emocionado.

Tras estar 31 días desaparecido, Jhonatan se reencontró con su familia, que no hace más que agradecer por este milagro y la ayuda recibida. El primero al que abrazó fue su hermano Horacio. En medio de las lágrimas, los familiares expresaron la dicha de verlo con vida, después de 31 días en los que no perdieron la esperanza y la fe.

"Pasaron tantas cosas que esto hay que sentarse a charlarlo. Nos ponemos a veces a conversar ahora con mi hijo y nos vamos acordando, pero primeramente gracias a Dios. Yo pienso que fue Dios quien me devolvió a mi hijo; Dios quien le dio otra oportunidad de vida y después toda esa gente, instituciones, Mano a Mano, las mismas autoridades, los grupos de rescate, el pueblo maravilloso. Estamos agradecidísimos", afirmó el padre de Jhonatan, Omar Acosta.

Su papá señaló que esta experiencia les dejó una gran lección de vida y una marca en cada uno de ellos. Contaron que Jhonatan se dedica a sus plantaciones de cacao y a la pesca. Además, esperan que su recuperación sea pronta para retornar a Baures y retomar su vida normal. "Él dice que va a volver, pero yo le digo que tiene que mejorar, sanar", comentó su tía, María Géminis.

"Él más que nadie sabe que ha sido bendecido, nos ha dado esa alegría, una nueva oportunidad de vida que tiene. Es una lección de unión, de mucha fe. Gracias a mis hijos, esto ha llegado a un final feliz", finalizó su padre.