Jhonny Fernández tras encuentro de alcaldes con Arce: "Hemos aterrizado en soluciones"

La Paz, Bolivia

Después de la reunión sostenida este miércoles, 20 de diciembre, entre autoridades del Gobierno y los alcaldes de las 9 ciudades capitales más El Alto, el burgomaestre de Santa Cruz, Jhonny Fernández, comentó que se abordaron todos los temas que tenían planeados.

"Ha sido un encuentro muy ameno, respetuoso, muy positivo. Cada uno de los alcaldes hizo su exposición, motivos de una serie de problemas, proyectos y programas de salud, educación. Hemos aterrizado en soluciones porque hemos hecho un análisis de lo que ha pasado en 2023 y hemos visto que no se han cumplido algunas metas en lo económico", explicó Fernández en entrevista con Que No Me Pierda.