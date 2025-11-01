Jubilados reclamaron por retrasos y cambios en el pago de su renta

Este sábado 1 de noviembre inició el pago de la renta a jubilados en diversas entidades financieras del país, pero la jornada estuvo marcada por largas filas y reclamos de los beneficiarios. Muchos expresaron su malestar por la espera y la falta de información sobre la organización del proceso.

Varios jubilados cuestionaron el cambio de fecha, ya que anteriormente los pagos se realizaban el 30 o 31 de cada mes. “No puede ser posible que de la noche a la mañana se cambie y aquellas personas que asistieron sin autorización hagan todo este problema”, señaló un pensionado, reflejando la confusión general.

Además, algunos beneficiarios se sorprendieron al no recibir el abono en sus cuentas. “No están abonados en los bancos de muchos compañeros o no están en sistema”, denunció uno de ellos. Otro agregó que se les indicó acudir nuevamente el próximo miércoles para completar el pago.

En el país, la renta de jubilación se distribuye a través de 40 entidades financieras, lo que muestra la magnitud del proceso y los retos logísticos para garantizar la atención de todos los pensionados.

Por octubre, se tiene planificado ejecutar 339.000 pagos por un monto de 976 millones, eso implica 211.000 pagos por ventanilla, 456 pagos a domicilio y 127.000 pagos en abono en cuenta.

