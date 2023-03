Juez “Chiru Chiru” y pasante de la Fiscalia denunciados por extorsión fueron puestos en libertad

El juez sexto cautelar de El Alto, Douglas García, determinó dejar en libertad a su par Freddy Choque Cortés y al pasante de la Fiscalía Rubén Quispe, quienes fueron denunciados por extorsión, tras ser grabados cuando extorsionaban a una litigante.

La Fiscalía, que identificó a Choque como alias “Chiru Chiru”, presentó gran cantidad de indicios para sustentar que el funcionario judicial y otras cinco personas incurrieron en el delito de consorcio, pero los cargos fueron desestimados por el juez García.

“El juez (García) dijo que no hay indicios de que (Choque y Quispe) hayan incurrido en un consorcio, sólo tomó en cuenta el delito de extorsión. Sobre los audios y las conversaciones de WhatsApp que se presentaron en la denuncia, el juez también señaló que éstos no pueden considerarse indicios, porque su grabación no fue consentida y que no se puede vulnerar el derecho a la intimidad”, manifestó el fiscal asignado al caso, Wilson Medrano.