"La apuñaló delante de sus hijos": Su hija salió a la calle gritando por ayuda en medio de la lluvia

Cargando...

El Alto, Bolivia

Un nuevo hecho de feminicidio conmociona a la ciudad de El Alto.

Rebeca, de 30 años de edad, y su concubino asistieron a una fiesta de graduación el sábado por la noche, al retornar discutieron y el hombre la asesinó delante de sus hijos, de 8 y 13 años. El sujeto le asestó tres puñaladas a la mujer con un cuchillo de cocina, dos en el rostro, a la altura de la mejilla, y una en el cuello, la que fue fatal.

Sucedió en la zona Complemento San Antonio, en el distrito 7, la madrugada de este domingo. La hija mayor salió de su vivienda gritando por ayuda, pero nadie la escuchó. Vecinos aseguran que a esa hora caía una fuerte lluvia.

"Se quedaron con él y su mamá. Los chicos han pedido auxilio. Llovió harto, no podíamos escuchar. Si hubiéramos escuchado le habríamos auxiliado", comentó una de las habitantes de la zona.

Cargando...

Ahora, los vecinos piden justicia para la mujer y sus hijos. Los menores que fueron testigos del hecho quedaron traumatizados. Fueron derivados a la Defensoría de la Niñez para el tratamiento correspondiente, "de acuerdo a la normativa".

"Pido justicia por esa señora, por mi vecina que ha muerto a manos de su marido. También un módulo policial cercano para que así pueda auxiliarlo más rápido, eso queremos como vecinos, eso estamos pidiendo", agregaron.

Luego de la denuncia, la policía llegó al lugar para realizar el levantamiento del cadáver. La autopsia confirmó que murió por los cortes en la yugular.

"Un cuerpo de una persona de sexo femenino, el cual no presentaba signos vitales. Tenía tres heridas punzocortantes a la altura de la cara y el cuello. Se ha realizado el levantamiento legal del cadáver", indicó Edgar Cortez, Comandante Departamental de la Policía.

Cargando...

Además, se informó que el agresor habría intentado quitarse la vida tras el hecho con el mismo cuchillo y se encuentra hospitalizado.

Posteriormente, llegó el padre de la víctima desde Escoma, que exige la máxima sanción contra el feminicida. Pero al mismo tiempo, se pregunta qué pasará con sus nietos.

"Mi hija", dijo entre lágrimas. "Pido justicia, nada más. Tengo 63 años, no sabemos qué hacer", agregó, en medio de profundo dolor. "Como a un animal la mataron. Si alguna cosa pasaba en la familia, ¿por qué no me informan a mí? Yo soy el papá, su mamá también está, los dos vivimos todavía", lamentó Santos Mamani.

Mamani contó que la víctima fue llevada del municipio de Escoma a El Alto cuando solo tenía 15 años y desde entonces vivieron en concubinato.

"¿Cómo le va a matar con cuchillo a sangre fría? Su hija pidiendo auxilio a las 3 de la mañana, golpeando casa por casa, pero nadie salió. Delante de mi sobrinita le mató. Pedimos justicia ¿Qué vamos a hacer ahora? No tenemos abogado. No sabemos cómo hacer", contó Walter Mamani, hermano de la víctima, agregando que ella fue golpeada y apuñalada, luego se desangró.