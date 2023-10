La atracaron e intentaron violar, fue a la policía y no le recibieron la denuncia

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Una joven de 18 años fue víctima de robo e intentaron violarla. Fue el sábado, a las 1 y media de la madrugada. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. Sin embargo, cuando fue a hacer la denuncia en la policía, no le recibieron poniendo varias excusas.

"Yo estaba saliendo del trabajo, llegando a mi casa caminando por una calle para ir directo. De la nada apareció una sombra detrás mío, me doy cuenta, giro y él ya me quiso agarrar. En ese momento él me decía: 'cállate, cállate, no digas nada'. Yo no podía hablar, no podía gritar, no me salía la voz, se hizo un nudo en mi garganta por la impresión y el susto", contó la víctima en entrevista con El Mañanero.

Luego, empezó a forcejear con el atacante, pero cae al piso. Esta situación es aprovechada por el sujeto para intentar violarla.

"Me tumbó, me golpeé la cabeza, me raspé el codo y parte del cuerpo también, me golpeó fuerte. Él intentó bajarme los pantalones, forcejeó de un lado y luego del otro, no podía e intentó desabrocharlo. Ahí, ya me salió el grito: '¡Ayuda!', pedí auxilio a los vecinos. En la esquina, estaba un vecino que preguntó qué pasaba, el atacante miró atrás y lo vio; mientras esa persona se acercaba, él huyó", recuerda la joven.

Cuando la joven pudo recuperarse, junto a su familia fueron a hacer la denuncia. Temen que el atacante vuelva.

"Fuimos a sentar la denuncia, en vano. Nos mandaron a la Epi 3 y nos dijeron que no podíamos hacer nada porque no había el agresor, que si lo llegábamos a topar lo llevemos y recién ellos podían actuar. Incluso le dijimos que nos acompañen a hacer una ronda, a patrullar, por si lo pillamos, pero dijeron que no tenían tiempo en ese momento y que no sabían el paradero de esa persona para poder ir a buscarlo y era en vano, prácticamente no hicieron nada", denunció la madre de la víctima.

La joven indicó que fue atendida por una oficial mujer, quien le respondió que si no sabía cómo se llama, dónde vive y cuántos años tiene el agresor, que si no sabía quién era no podían hacer nada.

Cargando...

"Me dijo que si tomaban la denuncia, el caso iba quedar guardado porque no se podía hacer nada ya, que no se sabe dónde vive o cómo se llama; si se supiera, ahí recién podrían hacer algo. Me dijeron que si yo llego a atraparlo o verlo, les llame y van a ir o si no, que lo lleve. Le dije que podía reconocerlo, que hay cámaras y video, que hagamos una ronda, pero dijeron que no podían porque no había hay gasolina y que solo la usan cuando atrapan al delincuente", agregó la joven.

Es más, le recomendaron que si lo veía y capturaba podía pegarle y hasta "llevar solo un brazo", pero que ya no podían agredirlo cuando esté la policía, porque lo defenderían y no dejarían que nada malo le pase.

"No quisieron tomar nuestra denuncia, fue en vano ir y a buscarlos para pedir ayuda. La zona es muy insegura, se juntan en la cancha, donde toman y se drogan. Los policías no quisieron dar ni una ronda, ni ver el lugar donde pasó. Me dijeron que vuelva cuando sepa algo más", afirmó la víctima.

La joven consideró que, por ese motivo, la gente ya no acude a la policía y busca resolver este tipo de situaciones con sus propias manos.

"No es la primera vez que esto pasa en esa misma zona, incluso en la misma calle ha pasado. En ese lugar, le robaron y pegaron a una señorita", complementó.

La víctima y su madre han perdido la esperanza de que las autoridades hagan algo sobre esta grave denuncia. Además, aún siente dolores por los golpes que recibió.

Asimismo, la joven no quiere pensar que hubiera pasado si no reaccionaba y se defendía. "Si hubiera pasado a mayores y fuera a la comisaría para que me respondan lo mismo, que me pidan que lleve al delincuente", reflexionó.

La madre "agradece a Dios que no le haya pasado nada" a su hija.

"Fue una desgracia con suerte, pero estamos con la impotencia de no poder hacer nada porque la policía no ayuda, nadie ayuda", complementó.

Cargando...