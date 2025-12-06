La demanda de Nodal contra Cazzu que dejó ver su infidelidad: ¿Cuál fue el detalle?

La disputa entre Christian Nodal y Julieta “Cazzu” Cazzuchelli no solo gira en torno a la crianza de su hija Inti, sino que, según algunos análisis de la demanda presentada por el cantante, también podría revelar aspectos de la vida personal del cantante mexicano.

En la documentación legal, se señala que él empezó a transferir dinero para la manutención de Inti el 6 de mayo de 2024, mientras que su separación de Cazzu ocurrió oficialmente el 8 de mayo y se anunció públicamente el 23 de mayo.

Este detalle generó especulación en redes sociales y entre seguidores, porque algunos interpretan que el hecho de que Nodal hubiera empezado a dar dinero antes de la separación oficial podría ser una señal de que ya estaba involucrado con otra persona en ese momento.

La coincidencia de fechas ha llevado a muchos a considerar que la demanda de Nodal, centrada en la manutención y en su deseo de participar más activamente en la crianza de su hija, indirectamente confirmaría su relación con Ángela Aguilar, con quien posteriormente se casó.

En la querella, Nodal asegura haber entregado 12 millones de pesos mexicanos ($654 mil) en los últimos 13 meses. Una declaración absolutamente contradictoria a lo que su expareja aseguró hace un tiempo, donde insistía en que los pagos no eran suficientes.

Mira la programación en Red Uno Play