La DGAC asegura que solo tiene el registro de la 'narcoavioneta' hasta Río Negro

Luego de que una avioneta que salió de Bolivia se accidentara en Argentina con más de 300 kilos de cocaína, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) deslindó responsabilidades y aseguró que solamente tienen registros de su recorrido hasta Río Negro, en Santa Cruz.

El último plan de vuelo legal de la avioneta fue del martes 18 de julio. El registro indica que despegó del aeropuerto de El Trompillo, en Santa Cruz de la Sierra, hacia el aeródromo privado en Río Negro, de Ascensión de Guarayos, en el mismo departamento. La avioneta salió a las 8 de la mañana y llegó a su destino 27 minutos después.

La aeronave tiene el registro CP 3123, el dueño fue identificado como Nilo Limón Terrazas y el último piloto registrado es Veimar Valdez, de quien se desconoce su paradero. Él cuenta con licencia aeronáutica y se desconoce si tenía algún plan de vuelo posterior.

"Desde el momento en que no se lo encuentra, las autoridades pertinentes están haciendo la búsqueda de este tripulante de cabina, que no sabemos si él ha estado operando o no, pero seguramente puede dar datos de las operaciones posteriores al aterrizaje en Río Negro", detalló.