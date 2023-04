Santa Cruz - Bolivia

Ser bombero es uno de los oficios de mayor entrega del mundo. Son miles las personas que, año a año, ponen en riesgo su vida para resguardar la de otros. Este fue el caso del sargento primero Juan García Villagómez, un hombre que fue despedido por sus camaradas en su último día de trabajo en la unidad de Bomberos de la Policía que lo vio crecer durante 39 años. “Estoy satisfecho, lo hice de corazón”, dijo a Red Uno en una entrevista especial.

Hay una lista amplia sobre las tareas que realizan los bomberos: liberar a las víctimas en los accidentes viales, lidiar con materiales peligrosos, extinguir incendios, realizar maniobras de primeros auxilios y un sinfín de otros trabajos que son sumamente imprescindibles para el bienestar de la sociedad. Por su parte, García llevó a cabo estas labores por casi cuatro décadas ininterrumpidas en el Cuartel de Bomberos, en la ciudad de Santa Cruz.

En estos años de servicio le tocó vivir situaciones muy difíciles, estuvo a punto de morir ahogado cuando intentaba rescatar a unas personas atrapadas por el desborde de un río en Pailón.

“Recuerdo que mientras hacía las labores me dio un calambre en el estómago y casi pierdo la vida junto a un camarada, afortunadamente mis compañeros se dieron cuenta de la situación y nos jalaron con una cuerda, gracias a ellos estoy vivo”, manifiesta García.

Entre otras de sus experiencias fue cuando auxilió a un joven atrapado entre los escombros del edificio Málaga, su rescate le tomó una hora y media, pero le salvó la vida.

“Lo encontré en la mitad de las gradas que bajaban al sótano, pude ver su mano, la tomé y el me apretó muy fuerte, le dije que este tranquilo que lo iba a sacar”, relata el rescatista.

En esa oportunidad recuerda que lo mantuvo consciente hablándole de la chica que le gustaba y haciéndole la promesa que lo contactaría con ella a través de una llamada. “No era cierto, pero temía que se durmiera y falleciera”, dice García.

Después de casi dos horas de remover escombros lo sacó, lo puso en una camilla y lo embarcó en una ambulancia, desde entonces no lo volvió a ver, pero confiesa que le gustaría rencontrarse con él.

Este sábado es su último día como bombero activo y sus compañeros lo despidieron con un conmovedor acto, lanzando agua desde sus mangueras mientras el desfilaba levantando las manos en señal del deber cumplido.

“Elegí ser policía para ayudar a la sociedad, pero cuando me destinaron a la unidad de bomberos me encantó y el ser útil me llenó de mucha satisfacción”, manifiesta el sargento agradecido con sus camaradas.