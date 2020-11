La hija mayor de Marcelo Tinelli cuenta sin tapujos las cirugías que se ha hecho

Cargando...

Argentina

La hija mayor de Macelo Tinelli es una de las pocas famosas argentinas que acepta sus retoques estéticos y que da detalles de las intervenciones que programa. De hecho, Micaela Tinelli confió que pasó por el quirófano recientemente.

Como lo confirmó en sus redes, se sometió a una rinoplastía con la que cambió la forma de su nariz. “Para mí no es un tabú hablar de esto. Hace más de un mes me operé con ellos, los doctores Moina, especialistas en rinoplastias”.

Además, en dicha historia de Instagram agregó: “No puedo estar más feliz y agradecida. Esto no es un canje, pero es lindo destacar el trabajo de los demás, sobre todo cuando está tan bien hecho, con tanta paciencia y dedicación”.

Lo cierto es que la familia Tinelli es de hacerse retoques; Cande Tinelli también se sometió a algunas intervenciones aunque los usuarios de las redes la criticaron tanto que ella se arremangó y salió a contestarles:

“Que poca paciencia que les tengo a los que dicen que soy toda de plástico. Tengo las tetas. Sí, tengo siliconas, no son plástico. Me operé la nariz, no tiene plástico, y en la boca obvio que me pongo relleno con el capo de Duilio, pero tampoco es plástico tampoco”.