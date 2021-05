La historia detrás de las madres lavanderas

Cochabamba, Bolivia

Antonieta, Lenny y María son madres de familia que llevan el alimento del día a sus casas, trabajan desde de la madrugada en el lavadero popular de la avenida Simón López, son un ejemplo de sacrificio y amor.

“A veces hay, otras no tenemos que ver eso. Trabajamos desde la mañana hasta las 18:00 porque después oscurece y ya no se puede lavar. Varias estamos trabajando años, porque no hay trabajo”, cuentan.