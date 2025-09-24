La identidad cruceña, según Lorgio Vaca: "Honestidad, servicio y entrega"

Con motivo del 215 aniversario de Santa Cruz, el reconocido artista y muralista Lorgio Vaca compartió una reflexión profunda sobre los valores que, a su juicio, definen la identidad de un verdadero camba. Acompañado de su hijo, el célebre músico Piraí Vaca, el artista destacó la honestidad, el servicio y la entrega como pilares fundamentales.

"En primer lugar, tiene que ser muy honesto, tratar de decir siempre la verdad", afirmó Vaca. Su visión va más allá de la mera rectitud, abarcando una ética del trabajo arraigada en la pasión y la utilidad. Para él, el trabajo no se mide por la recompensa económica, sino por el placer de realizarlo con el corazón.

"El gusto de hacer el trabajo, de ser útil, de servir es la mejor paga", sostuvo el muralista. Esta declaración encapsula una filosofía de vida donde el servicio a la comunidad y la dedicación a la labor personal se convierten en la verdadera motivación y recompensa, pilares que, según Lorgio Vaca, son la esencia del espíritu cruceño.

