La madre de la menor mordida por un perro en el Plan Tres Mil pide ayuda tras anuncio de desalojo

Santa Cruz, Bolivia

En un drama desgarrador, Ingrid Rivero, madre de una niña de cuatro años gravemente herida por el ataque de un perro en el barrio Viena, zona del Plan Tres Mil, clama por ayuda después de ser desalojada del domicilio donde vivían como caseros. La pequeña, aún en recuperación, enfrenta un incierto futuro tras sufrir una mordedura severa que le ha dejado con 27 puntos de sutura en la pierna derecha.

“La niña se encuentra en recuperación, pero no sé cómo va quedar porque es bastante grande la mordedura del perro”, compartió Ingrid entre lágrimas. “Solo queda pedirle a Dios que nos dé fuerza y mi niña pueda volver a caminar”.

La situación se ha vuelto aún más desesperada para Ingrid y su hija, ya que la propietaria de la casa donde vivían les ha pedido desocupar tras la divulgación de la denuncia. “Ahora no tengo dónde vivir, desde ayer no he comido”, expresó Ingrid, visiblemente afectada.

La madre denunció también la negativa del Hospital de Niños para atender a la menor, alegando que la cirugía reconstructiva que necesita ya no puede ser realizada tras los puntos de sutura.

“Fuimos al Hospital de Niños. La examinaron y el cirujano me dijo que él no podía hacer nada porque ya estaba con los puntos. Le pregunté si podía haber complicaciones y cómo podría quedar la niña. Me respondió que podría quedar con complicaciones, lo cual es preocupante, ya que era para una cirugía. No era simplemente costurar y dejarlo así. Ahora que ya está costurado, no se puede volver a abrir la herida. Solo tiene que estar con los antibióticos y los calmantes. Ayer mi hija se puso mal debido a los medicamentos; le faltaba la respiración. Estaba mal mi niña”, denunció Ingrid.

“Pido ayuda a la población y a un cirujano para que pueda hacerle una cirugía reconstructiva (a mi hija)”, imploró.

Con la salud física y emocional de su hija en juego, Ingrid hace un llamado a la solidaridad de la población de Santa Cruz y solicita ayuda económica y médica para su hija. Si usted puede colaborar o conoce a alguien que pueda hacerlo, puede comunicarse a los siguientes números: 766 80 583 o al 778 18 136.