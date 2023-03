La mamá de Camila, la niña que murió electrocutada, sufrió una pre embolia y tiene la mitad del rostro paralizado

Cochabamba, Bolivia

Este miércoles, realizaron la reconstrucción del caso de la niña que murió electrocutada.

El 6 de marzo, Camila Fernanda Caballero, una niña de 12 años, falleció cuando recibió una descarga eléctrica al tocar un poste en un parque de la OTB La Joya. Su madre y familiares continúan pidiendo justicia y castigo para los responsables.

La fiscalía, policía, Defensoría de la Niñez y la familia de la pequeña participaron en la reconstrucción. Sin embargo, no asistió el presidente de la OTB.

"Hoy se llevó a cabo la reconstrucción de hechos con la presencia de mi mamá y los testigos. Estaba notificado el presidente de la OTB, pero no acudió, incluso le llamé personalmente. También faltaron algunos testigos que estaban presentes esa noche. Ni de la alcaldía. La anterior semana se hizo requerimientos al hospital, a Elfec, a la FPS y varias instituciones, se les notificó ", explicó la hermana mayor de Camila.

A la vez, vecinos denunciaron que en la plaza aun hay presencia de cables sueltos en el parque, exigen mantenimiento y también se unen al pedido de justicia por la niña.

"No hay ninguna seguridad de llevar a nuestros hijos. Tenemos miedo de llevarles a nuestros hijos porque inútilmente hacen un parque para que no vayamos y nos pase estas cosas de que nuestros niños tengan que morir ", reclamó una vecina.

Sin embargo, la tragedia aun no termina. A la par de la eterna burocracia para encontrar a los responsables, la salud de la mamá de Camila se vio seriamente deteriorada tras la trágica muerte de la pequeña niña. A consecuencia de esto, la mujer sufrió una pre embolia y tiene la mitad del rostro paralizado. Por eso, debe recibir sesiones de fisioterapia.

A tres semanas del trágico hecho, el cuarto de la pequeña Camila continúa tal cual lo dejó el día que falleció. Su mamá no movió nada, tal vez aún la espera. Revisa diariamente sus cosas, como un cuaderno en el que escribió oraciones sobre su familia o su muñeca favorita.

Recuerda que la niña amaba patinar, tener plantas y a su mascota, quien también parece esperar su retorno.

Carla Medina, mamá de Camila, contó que sacó un un préstamo para comprar muebles nuevos, incluyendo un peinador, cama y escritorio; ella solo quería lo mejor para su hija. Recientemente, la familia llegó de Oruro y esperaba empezar una nueva vida en Cochabamba.

"Yo he sacado un préstamo para empezar una nueva vida y también para que termine sus estudios mi hija mayor. El peinador era lo que más amaba. Todo es nuevo. Su cocinita le compramos cuando tenía un año, ella no jugaba mucho cuando era bebé, cuando tenía nueve años empezó a jugar con su cocina y ya no quería regalar a nadie", detalló Carla.