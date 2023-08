"La mataron frente a mis ojos", dijo lleno de impotencia el hermano de Rocío Grágeda

Parotani, Cochabamba

Rocío Evelin Grágeda Aquino de 33 años perdió la vida este jueves 3 de agosto, era una madre trabajadora que cuidaba de sus dos pequeños de 5 y 12 años. La novena víctima de feminicidio se había separado debido a las constantes agresiones que sufría y su intención era velar por el sustento de los pequeños.

Vladimir M., su hermano Erick M., su exsuegro y dos trabajadores la atacaron en presencia de sus familiares en la localidad de Parotani, municipio de Sipe Sipe. Todo ocurrió en una propiedad donde trabajaba realizando la explotación de agregados. En los relatos del hermano y prima aseguran que fueron emboscados con una volqueta y les cerraron los accesos.

"El exmarido de mi hermana la empezó a agredir, la agarró de los cabellos. Al ver esto salí del coche para defenderla y el hermano de Vladimir sacó un arma de fuego, me disparó en la pierna, me apuntó a la cabeza con la intención de darme un tiro, pero ese momento no sé que ha pasado, parece que no tenían balas. Entonces me golpearon en la cabeza y tengo 12 puntos de sutura (...) ¡Pedimos justicia! ¡Mi hermana no se merecía esto!", contó el hermano de Rocío.