“La perseguía”. Aprehendieron a hombre de 24 años que golpeaba y amenazaba a su ex pareja

Cochabamba, Bolivia

Los actos de violencia en contra de una joven de ahora 19 años, tuvieron lugar en 2019, cuando inició una relación con un joven de entonces 20 años, a un mes de enamorados, se dieron los celos, insultos, amenazas y golpes, según el reporte policial.

Cuando ambos se encontraban en el exterior, las agresiones fueron más fuertes, llegó a “amenazarla con un arma de fuego”.

En 2022, la victima ya de 18 años, rompe el silencio, y denuncia las agresiones mediante redes sociales y ante la policía, ya que el agresor la perseguía y acosaba constantemente.

“Muchas veces he tenido miedo a morirme, me maltrataba, me golpeaba en todo el cuerpo, yo decidí no callar porque me he hecho más fuerte y para que nadie pase por esta situación”, relató la joven víctima de violencia.