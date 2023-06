“La revolución es más grande que una persona y sus apetitos electorales”, dijo Del Castillo tras ser restituido

La Paz, Bolivia

Durante su discurso como autoridad ratificada, Eduardo Del Castillo expresó su gratitud hacia el primer mandatario por el respaldo recibido y no escatimó críticas hacia aquellos que lo censuraron, afirmando que tenían un "plan negro" en contra de un gobierno democráticamente electo.

El ministro Del Castillo, en su discurso, no dudó en describir los acontecimientos de los últimos días como "una puñalada por la espalda a la revolución por parte de algunos asambleístas que se unieron en complicidad con bancadas de derecha para atacar la gestión del presidente Luis Arce".

Sin mencionarlo directamente, el ministro apuntó en contra del expresidente Evo Morales durante su discurso desde Casa Grande del Pueblo. Del Castillo destacó que la revolución es un movimiento mucho más grande que una sola persona y sus ambiciones políticas, enfatizando que esta debe estar al servicio del pueblo y no ser destruida para satisfacer intereses personales.

"La revolución es más grande que una persona y sus apetitos electorales, porque la revolución se debe al pueblo y no podemos destruirla para satisfacer los intereses mezquinos de alguien que solo busca tener el poder y no respeta las decisiones del pueblo. No podemos cometer los mismos errores del pasado", enfatizó.