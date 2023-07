¿La seguridad de los pasajeros depende de una goma? Esto es lo que encontraron en el micro accidentado

Cochabamba, Bolivia

En dos semanas, se registraron tres accidentes de tránsito provocados por micros antiguos en Cochabamba. Se trata de vehículos de entre 30 a 50 años de antigüedad, que generalmente presentan fallas mecánicas.

En este contexto, se identificó que el micro que impactó con un taller ayer en la Av. Panamericana tenía los muelles amarrados con unas gomas improvisadas. Esto genera un gran riesgo para los pasajeros que utilizan el transporte público en la ciudad.

Representantes del Sindicato de Micros y Colectivos señalan que se trata de un accesorio adicional.

"El neumático normalmente colocan para que el muelle no se pueda desplazar a ningún lado. Eso es un elemento que lo ponen provisionalmente, esa goma no afecta en nada en la seguridad de los muelles. Personas que tienen sus movilidades indican que no afectaría mucho lo que una liga está amarrado a un muelle", afirmó el ejecutivo del Sindicato, asegurando que los muelles cuentan con abrazaderas, flotantes, candados y, adicionalmente, se sujeta con la goma. "Los muelleros nos dan aquella seguridad", complementó.