Ladrones roban $us 40.000 de un vehículo estacionado en el barrio Brígida

Santa Cruz

Antisociales roban $us 40.000 de un vehículo que se encontraba estacionado en el barrio Brígida. La víctima pidió a las autoridades dar con los delincuentes.

“Fui a recoger a mi hija del ballet y llegamos al barrio Brígida donde estamos remodelando una casa. Me estacioné y al entrar a la casa, me demoré unos 40 minutos y al salir me di cuenta que me quebraron el vidrio. En el vehículo estaba mi cartera, con $us 40.000; también habían Ipad y otros bolsones, pero solo se llevaron la cartera”, relató la víctima.