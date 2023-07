Las peleas en el Concejo Municipal no cesan y escalan a los gritos e insultos

Cochabamba, Bolivia

Los concejales del Movimiento al Socialismo (MAS) protagonizaron nuevamente peleas en el Concejo Municipal de Cochabamba.

Sucedió después de una conferencia de prensa de Joel Flores, quien pidió informes sobre los 5.000 mil dólares que entregó para la campaña electoral de 2020. A su oficina ingresaron las concejales, también del MAS, Silvia Soliz y Escarlen Terrazas para increparlo.

Terrazas le cuestionó por sus afirmaciones y Joel le pidió retirarse, lo cual fue rechazado por su colega.

Asimismo, Soliz se unió a su colega y también le reclamó por sus afirmaciones. Terrazas además le culpó de estar relacionado con cobros de coimas y que se alió con los concejales de Súmate, concluyendo con la palabra "maricón".

Luego, las ediles se retiraron de la oficina de Flores y justificaron su reacción.

"Es la forma de expresar la rabia e impotencia que tenemos contra este sinvergüenza de Joel Flores. Lo vuelvo a decir y él sabe porqué le llamamos 'maricón'. Por la desfachatez que tiene, es lo mínimo que podemos hacer. Que agradezca que hasta el día de hoy no hemos reaccionado como se merece. Después de que se ha masacrado a una concejal y nos ha amenazado. Él sabía que yo tenía temor de no volver a ver a mis hijos. La traición, la corrupción está campeando en el municipio de Cercado. No somos mentirosos", explicó Terrazas, a tiempo de pedir disculpas a la prensa.