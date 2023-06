"Le hizo tomar cerveza con pastillas diciéndole que sería fuerte como él", el crudo relato de la madre del niño intoxicado por su padre

Cochabamba, Bolivia

Nicolás, el niño de 7 años, que llegó hasta emergencias del Hospital del Niño con síntomas de intoxicación, afortunadamente, ya se encuentra fuera de peligro, sin embargo el pequeño y su familia vivieron momento de angustia. Su mamá acusa a su expareja y padre del pequeño de ser el responsable de la tentativa de infanticidio.

Según informó Raúl Copana, director del Hospital del Niño, el pequeño llegó el sábado por la madrugada con un cuadro agudo y comprometedor. Se procedió a depurar los tóxicos, luego, el paciente mejoró y, al momento, el niño se encuentra estable recuperándose del cuadro de intoxicación, internado bajo observación.

Belén Mariscal, la madre, contó que su hijo ya puede hablar. Además, indicó que no le recibieron la denuncia inmediatamente, sino que tuvo que esperar, pero el hombre aprovechó para escaparse.

"Hicimos la denuncia el viernes por la mañana, pero no no las quisieron tomar porque dijeron que faltaban pruebas, que la Defensoría tenía que actuar, pero eso iba a ser hasta el lunes. Les dije si me podía ir entrevistar con mi hijo, vengo aquí (al hospital) y lo entrevisto", contó.