"Les amenazaba con reprobarlas": Tres adolescentes fueron abusadas sexualmente por su profesor de Educación Física

Potosí, Bolivia

Un profesor de Educación Física, de una unidad educativa de Potosí, fue acusado de abusar sexualmente de tres de sus alumnas. Las tres menores denunciaron los vejámenes a la Defensoría de la Niñez.

Las víctimas eran amenazadas por el sujeto con ser reprobadas en esa materia.

"Este profesor aprovechaba de su materia, que era la asignatura de Educación Física, en las cuales advertía que si estas menores de edad no iban a pasar o no accedían a lo que mencionaba este profesor, iban a ser reprobadas en su materia. No es una única vez que ha procedido este profesor, sino ha sido reiteradas ocasiones. Las mismas se han alarmado incluso han sido amenazadas con que si iban a avisar a los padres o algo, las mismas iban a ser reprobadas por el profesor", agregó Aguanta.