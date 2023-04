Leyes no salió de Cochabamba por vía aérea; piden dar con los responsables de su fuga

Cochabamba, Bolivia

El exalcalde de Cochabamba, José María Leyes, que afronta varios procesos por presuntas irregularidades en su gestión, huyó del país en semana pasadas y se investiga la forma en que lo hizo.

De momento, se confirmó que no usó la vía aérea, pues no se tiene ningún registro con su nombre en el aeropuerto Jorge Wilstermann.

"No figura en ninguna lista de salida. Dentro de los de los servicios aeroportuarios que brindamos, no tenemos ningún registro de ninguna lista de pasajeros que el señor Leyes ha salido. Especialmente, por Cochabamba no ha salido por ninguna línea aérea. Se hace el primero el control migratorio, control Interpol y, sobre todo, se observa los diferentes sellos que existen de algunas personas. Los otros controles lo hacen netamente civiles, pero lo que nosotros hacemos son esos controles", afirmó el director departamental de servicio aeroportuario, coronel Vladimir Fernández.