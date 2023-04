Lima advierte a Carlos Mesa: “Va a tener que rendirle cuentas a la justicia"

Bolivia

Este domingo, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que “ya falta muy poco para que la justicia termine de investigar” los hechos de 2019 y, además, para que los “anteriores acusadores pasen a ser acusados”, esto en referencia a la denuncia del expresidente Carlos Mesa de un "fraude electoral monumental" esa gestión.

“Señor Mesa, en el momento que usted pueda mostrar un acta falsificada de la elección, podrá seguir sosteniendo que ha existido un fraude monumental. En tanto no logre hacerlo, lo único que va a pasar es que la justicia va a seguir avanzando y, en algún momento, va a tener que rendirle cuentas a la justicia, porque lo que ha hecho es un delito: se llama acusación y denuncia falsa ", aseguró la autoridad, según publica Correo del Sur.

El ministro hizo esas declaraciones tras analizar la visita “in loco” de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Bolivia y el acto de desagravio que el Gobierno organizó a favor de los vocales electorales que administraron las elecciones de 2019.

Lima dijo que la CIDH, en su informe, planteó que “dejemos de lado los discurso retóricos grandilocuentes y pasemos a que la justicia hable y los bolivianos restablezcamos (…) todas las heridas que nos han abierto personas que han llevado a la confrontación del país”.

“No podemos dejar en la impunidad a quienes han sido irresponsables y a quienes han ido de la constitución”, insistió.

"Necesitamos jueces de carrera"

Asimismo, Lima se refirió, en un encuentro con la prensa este domingo, a la reforma judicial, nombrada también en el informe de la CIDH, explicó que se realizan tres acciones para garantizar la independencia judicial.

"Está garantizado como una política estructural del Estado, ya los jueces no van a entrar por otra vía que no sea la Escuela Judicial y eso es parte de la lucha por la independencia judicial. El segundo elemento, es el Régimen Disciplinario. No se puede tomar decisiones arbitrarias ", dijo.