Bolivia

En el proceso de las Elecciones Judiciales, el ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que una preocupación "grave" es la falta de postulantes mujeres para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Tras la fase de revisión de requisitos, se evidenció la falta de candidatas mujeres habilitadas en cuatro departamentos, lo cual impediría cumplir con la paridad de género, contemplada en la convocatoria.

"En Potosí sólo tenemos una candidata y debería haber, al menos, dos; pero hay otros cuatro departamentos en los cuales ya los números no te dan para hacer las judiciales”, aseguró Lima en Fides. "Como saben no tenemos candidatas mujeres en Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando. Lamentablemente muchas de las candidatas que podrían haber impugnado y haberse habilitado no lo han hecho. Entonces estamos con números muy reducidos", dijo.