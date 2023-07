"Lloramos de alegría", dieron de alta a la bebé que sufrió quemaduras en un hospital de Camiri

Santa Cruz, Bolivia

Tras casi un mes de intensa lucha por su recuperación, finalmente fue dada de alta la recién nacida que sufrió quemaduras tras el parto en un nosocomio del municipio de Camiri, en Santa Cruz.

La pequeña había sido hospitalizada en el Hospital de Niños desde el 15 de junio, cuando fue trasladada de emergencia a la capital cruceña debido a las graves quemaduras de tercer grado en su brazo izquierdo.

La madre y la tía de la pequeña claman por justicia y exigen una explicación por parte del médico que realizó la cesárea sobre lo que ocurrió al momento de la cirugía. Recordemos que la progenitora también sufrió quemaduras de segundo grado en una de sus piernas.

"Después de casi un mes, me reencuentro con mi hija (...). Pido justicia y le pido al doctor que me hizo la cirugía que me llame y me explique qué pasó", dijo la mamá de la pequeña.