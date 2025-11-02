¿Lloverá todo el día en Santa Cruz? Así estará el clima este domingo, en Todos Santos

Familias se preparan para las tradicionales visitas a los cementerios, mientras el pronóstico genera expectativa.
02/11/2025 7:36
Este domingo 2 de noviembre, la población se prepara para conmemorar el tradicional Día de Todos los Santos, una fecha en la que cientos de familias acuden a los cementerios para rendir homenaje a sus seres queridos. Aunque en esta ocasión, las condiciones meteorológicas podrían afectar las actividades.
Según el pronóstico del tiempo, la jornada presentará una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 26 grados.
Se esperan lluvias persistentes acompañadas de tormentas eléctricas durante gran parte del día, lo que podría dificultar las visitas a los camposantos.
La humedad alcanzará el 94%, mientras que los vientos serán del noroeste. Ante este panorama, se recomienda a la población tomar precauciones, evitando zonas arboladas o espacios abiertos.
