INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Tía agredió a sus sobrinos

21ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
¿Lloverá todo el día en Santa Cruz? Así estará el clima este domingo, en Todos Santos

Familias se preparan para las tradicionales visitas a los cementerios, mientras el pronóstico genera expectativa.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/11/2025 7:36

Foto: Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Este domingo 2 de noviembre, la población se prepara para conmemorar el tradicional Día de Todos los Santos, una fecha en la que cientos de familias acuden a los cementerios para rendir homenaje a sus seres queridos. Aunque en esta ocasión, las condiciones meteorológicas podrían afectar las actividades.

Según el pronóstico del tiempo, la jornada presentará una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 26 grados.

Se esperan lluvias persistentes acompañadas de tormentas eléctricas durante gran parte del día, lo que podría dificultar las visitas a los camposantos.

La humedad alcanzará el 94%, mientras que los vientos serán del noroeste. Ante este panorama, se recomienda a la población tomar precauciones, evitando zonas arboladas o espacios abiertos.

 

