Cargando...

México

El rapero Lefty SM perdió la vida en México, luego que hombres armados ingresaran a su vivienda por la fuerza, en su intento de proteger a su familia recibió tres impactos de bala, el rapero murió en puertas de su casa, en Zapopan, Jalisco.

Los disparos le llegaron al dorso y cabeza, por intentar defender a su esposa e hijas. De este hecho delictivo su mujer también resultó herida. Lefty SM, falleció en el hospital Real de San José, cuando recibía atención médica.

De acuerdo a la declaración de la esposa del rapero fue un ataque directo. Los presuntos hechos se registraron este sábado 2 de septiembre alrededor de las 23:00.

“No sé por qué ponen que fue un asalto cuando en realidad te fueron a matar, mi amor. Pinche gente envidiosa. Tú trabajaste mucho por cumplir tu sueño, estabas tan emocionado por Mi México rémix, y sobre todo por tu disco que ya habías terminado. Tú nunca abriste la puerta, ellos se fueron a meter hasta nuestro cuarto en la segunda planta y sacarnos a empujones. Tú no andabas metido en nada y mucho menos andabas en busca de pleitos, siempre viendo lo mejor para mí y para tus hijas, y te mataron, te mataron, mi amor, te mataron pinche gente envidiosa. Si supieran lo que él trabajó y batalló por cumplir su sueño... y ustedes le cortaron las alas”.

María Isabel, esposa Lefty SM, publicó en su cuenta de Facebook: "No me estén mandando mensajes", "No quiero saber de nadie", "Sólo estoy teniendo un mal sueño. Pellízcame, mi amor". "Ya me quiero levantar de esta pesadilla, por favor", finalizó.

Cargando...

"Lo asesinaron": Rapero Lefty SM pierde la vida en la puerta de su casa. Foto: Instagram @leftysm_

El sello discográfico Alzada Récord confirmó la noticia a través de sus redes sociales: “Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty SM, Juan Carlos Sauceda. Nuestro cariño, amor y oraciones están con su esposa María Isabel y sus dos hijas (...)”.

Juan Carlos Sauceda tenía 31 años era oriundo de San Luis Río Colorado en Sonora, su carrera estaba en pleno ascenso y ahora todo quedó truncado, agentes policiales investigan las causas para su muerte.