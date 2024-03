"Logré forcejar y se salió todo lo que estaba en mi cartera": Atracan a enfermera que iba a su trabajo

Santa Cruz, Bolivia

Una enfermera que iba a su trabajo fue atracada por dos sujetos que iban a bordo de un vehículo rojo. Sucedió en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Como lo hacía habitualmente, la mujer salió en horas de la madrugada para ir a su trabajo. Caminaba cerca de su domicilio cuando fue interceptada por los antisociales que estaban en un vehículo de color rojo.

Cuando los vio acercarse, la víctima reaccionó rápidamente y corrió. Sin embargo, uno de los sujetos bajó del vehículo y la atrapó. Le hizo caer al suelo y le quitó su bolso.

"A las 6:30 de la mañana, justo yo salía de mi domicilio para dirigirme a mi trabajo y ahí fui víctima de estas personas que no tienen escrúpulos, ni nada. Me atacaron, quitaron la cartera, me forcejeó, me agarró de los cabellos, me tiró al suelo y yo, estando todavía en el suelo, le forcejeaba la cartera hasta que no pude y lancé la cartera", contó la víctima del atraco.