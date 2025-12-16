“Logré salvar a una niña, pero no a mi papá”: el desgarrador relato de un sobreviviente de la riada en El Torno

El municipio de El Torno llora tras la riada que afectó durante el fin de semana a varias comunidades, dejando muertos, desaparecidos y viviendas destruidas. Entre los sobrevivientes, Paulino Martínez, hijo de uno de los fallecidos, relató su experiencia en medio del dolor de estar velando a su padre y la incertidumbre de sus demás familiares desaparecidos.

“Ya estoy recuperando. Ya casi no me duele nada el pecho. Un poco la herida que tengo acá ya no me duele mucho igual”, relató Paulino.

El hombre recordó cómo fue arrastrado por la corriente del agua: “Puede ser como 300 metros lo que me arrastró y a esa distancia yo me quedé atascado en las ramas”. A pesar de la fuerza de la riada, logró rescatar a una niña de 8 años, Belén. “Logré salvarla porque estaba todo aprensado de la cintura para abajo”, dijo.

Sin embargo, no pudo salvar a su padre ni a su hermano. “No pude salvar a mi papá, pero bregué de salvar a mi padre y a mi hermano, pero no, lamentablemente no pude. Hice todo lo posible para ayudar y no, no, no pude”, expresó, con evidente dolor.

Él aún tiene familiares desaparecidos: “Falta mi abuelita Pastora, falta mi hermano Raúl”, dijo, y agregó que todavía hay vecinos que no han sido encontrados.

La destrucción es total. “Prácticamente no quedó nada de lo que había, digamos, casitas, no hubo nada. Quedamos en nada, con la ropa que tuvimos nomás escapamos. No tenemos nada donde quedarnos ni donde dormir”, denunció.

Paulino Martínez hace un llamado urgente a las autoridades y equipos de rescate: “Necesitamos que sigan buscando a las personas que faltan. Necesitamos ayuda, necesitamos apoyo”.

