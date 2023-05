"¡Logró escaparse!": Denunció que fue raptada y violada, pidió auxilio a los vecinos

Cargando...

Una mujer denunció a su exjefe por de haberla mantenido secuestrada en una vivienda de Pacata, zona de Wara Wara, tiempo en el que sufrió ataques físicos y sexuales. La mujer habría logrado escapar en un descuido de su captor.

Desesperada pidió auxilio a los vecinos, quienes alarmados salieron de sus viviendas y le brindaron ayuda, llamando de forma inmediata a personal de la policía. El hombre de la tercera edad se dio a la fuga.

“Me ha golpeado, amenazado, dijo que me iba a matar en la noche e iba a arrojar mi cuerpo a la laguna, si es que hablo. Fui violada (...) En la cancha me agarró, en un taxi me trajo hasta su casa”, contó la mujer que estaba conmocionada.

De acuerdo a lo detallado por la presunta víctima, trabajaba como una empleada cama adentro. “Tiene una hija de 13 años, trabajaba normal, me pagaba (…) No me ha pagado de dos meses”, aseguró.



Vecinos exigen a la policía dar con el acusado por el presunto secuestro y violación, aseguran que se mudó al barrio hace tan sólo un mes, se trataría de un inquilino nuevo.

“Estamos preocupadas, estas cosas no tienen que pasar. Tenemos miedo por los niños, todo puede pasar, exigimos acción de la policía”, declaró una vecina.

El presunto agresor retuvo a la mujer desde el lunes 15 de mayo. “La mujer salió y se lanzó al piso, el hombre a la fuerza quería meterla a la casa. Ella gritaba: ¡Me va matar!”, relató una persona que vive en el barrio.

La víctima fue trasladada hasta la la Estación Policial Integral (EPI) Norte, para que brinde su declaración. Con fines investigativos trasladaron a la empleada actual de este hombre.