"Los 36 días de paro también empezaron como 48 horas": Iglesia Católica pide diálogo para solucionar conflicto del Magisterio

Santa Cruz, Bolivia

Durante la homilía de la misa de Domingo de Ramos, el arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, monseñor René Leigue Cesari, pidió que establezca un diálogo sincero para resolver el conflicto entre el Gobierno y el Magisterio Urbano.

Leigue recordó el origen del Domingo de Ramos y la llegada de Jesús a Jerusalén. Además, repasó cómo se fueron inventando argumentos para condenarlo. Luego, citó la frase de Jesús cuando está colgado de la cruz.

"'Dios mío, ¿por qué me has abandonado?' Es la palabra de dolor de Jesús y la palabra de nosotros también como personas. Jesús, en su condición humana, ha sentido el dolor, el sufrimiento, ha pasado angustia. Cuando iba a orar, sentía tristeza; él ha vivido lo que nosotros podemos experimentar en nuestra vida. Esta frase que Jesús dijo ahí pareciera que él también sintió que el padre no estaba con él. Pero esta frase está hoy en día, ¿Cuántas personas no dirán lo mismo? Se sienten abandonados, acosados, marginados, perseguidos, calumniados", afirmó el arzobispo en la misa realizada la mañana de este domingo en la Catedral de Santa Cruz.