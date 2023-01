Loza: "Evo es más querido en Perú que en Bolivia y seguirá viajando a ese país"

Cochabamba, Bolivia

Este jueves, en conferencia de prensa, el senador Leonardo Loza rechazó las declaraciones que hizo la presidenta del Perú, Dina Boluarte, respecto a no permitir el ingreso de Evo Morales a su país. El legislador aseguró que el líder del MAS es incluso más querido ahí que en Bolivia y que seguirá viajando a ese país.

Loza indicó que tienen el derecho de pronunciarse frente a los sucesos que se registran en el vecino país tras la detención del expresidente Pedro Castillo y la asunción, en su lugar, de Boluarte.

"Tenemos todo el derecho de tener nuestra propia expresión ante los conflictos sociales en Perú y, por eso, rechazamos esa amenaza contra nuestro hermano Evo de la supuesta presidenta en Perú . Vamos a seguir rechazando la violencia del Estado que se ejerce en contra del pueblo peruano. Cerca a 40 peruanos fallecidos, no nos podemos vendar los ojos, no nos podemos acallar. Los pueblos indígenas de sangre revolucionaria vamos a seguir denunciando este tipo de actos de genocidio que está ocurriendo en Perú", afirmó ante los medios de prensa.

En ese sentido, adelantó que Evo seguirá visitando el vecino país y otros lugares de la región.

"Evo, no solo en Perú, sino en diferentes regiones o países vecinos es más querido que en nuestro propio país. No vamos a escuchar, ni hacer caso a ninguna voz neoliberal de ningún país. Si nuestros pueblos nos invitan o invitan a nuestro hermano Evo, estaremos ahí presentes para compartir con nuestro pueblo ", agregó Loza.

"Murillo tiene cosas pendientes con la justicia boliviana"

El senador también comentó que se debe tramitar la extradición de Arturo Murillo, una vez que cumpla su sentencia en Estados Unidos, para hacer frente a la justicia boliviana.

"Nosotros, como país, no vamos a cesar en nuestra intención de extraditar a ese tipo de personajes que tanto daño hicieron. A nombre de la libertad y la democracia mataron a muchos compañeros en nuestro país. No por el hecho de que tenga sentencia por otros delitos económicos en Estados Unidos, se va a librar de delitos penales en nuestro país ", dijo.

Asimismo, adelantó que el 14 de este mes, se tendrá un ampliado departamental convocado por la dirección del MAS en Cochabamba. Participarán militantes, sectores sociales y autoridades.

"No deben dar libertad a Camacho"

Del mismo modo, se refirió a la situación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a quien se le volvió a negar la acción de libertad. Aseguró que responder por los hechos de los que se le acusa.

"La justicia boliviana no tiene por qué liberar a este señor. Más al contrario, exigimos que se de una sentencia a este señor, porque es un asesino confeso. No tenemos por qué dudar de tanta maldad que ha cometido en nuestro país. Era como un desafío ante la justicia, él decía: 'ministro de Gobierno, si quiere venga a detenerme' y ahora está llorando. Hay que pagar nuestra culpa, nuestra responsabilidad, hay que ser serio con lo que hacemos. Como sectores sociales afectados, en ese tiempo, vamos a pedir que, en lugar de darle detención preventiva, le deberían dar una condena acorde a la ley", indicó.

Sobre las represiones en Santa Cruz, dijo que el ministerio de Gobierno tiene la responsabilidad de cuidar y proteger las instituciones privadas o públicas que están siendo tomadas, saqueadas y robadas. Entonces, llama a la policía a que tenga "mayor contundencia y mayor fuerza para proteger a la ciudadanía cruceña".

"Inclusive algunos supuestos eurodiputados y chilenos vinieron a hablarnos de la democracia, libertad y violencia. Sin embargo, habían sido los mismos cómplices que cuando nos estaban matando no dijeron nada. Yo no veo ninguna acción de la policía, solo están haciendo contención, no está reprimiendo ni está ejerciendo violencia", aseguró.