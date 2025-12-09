Luces, ritmo y tradición: Se viene la segunda versión de 'Navidad Camba' este viernes

Este viernes 12 de diciembre, el Atrio de la Catedral de Santa Cruz se llenará de música, baile y tradición con el espectáculo Navidad Camba, una propuesta que busca transmitir el espíritu navideño a toda la ciudad.

El evento contará con la participación de Gisela Santa Cruz, intérprete de la canción Navidad Camba, creada por los reconocidos compositores Alfonso Moreno Gil y Jorge Suárez, quienes destacaron que la obra refleja la calidez, solidaridad y unión de los cruceños durante la Navidad.

Jorge Suárez resaltó el poder de la música para unir a la gente: “La música es universal. Con Navidad Camba, buscamos llegar a todos, adaptando la canción a diferentes ritmos como chovena, villancico, huayño y cumbia, para que todos puedan disfrutarla”.

Durante aproximadamente 45 minutos, un elenco de 80 artistas entre bailarines, niños y músicos presentará una combinación de ritmos tradicionales como chovena, villancico, huayño y cumbia, acompañados de coreografías que representan la alegría y la esperanza de estas fechas.

“Bienvenido, Niño Dios, a la Tierra Camba. Este espectáculo es para recordar el verdadero significado de la Navidad: la unión familiar, la solidaridad y la alegría compartida”, enfatizó Alfonso Moreno.

El evento comenzará a las 20:00, en la Plaza 24 de Septiembre, e invita a cruceños y visitantes a vivir una experiencia única llena de música, tradición y emociones.

Jorge Suárez añadió: “Más allá de la letra y la música, lo importante es que todos podamos sentir la Navidad, compartirla y abrazar a nuestros seres queridos. Eso es lo que queremos que la gente experimente en este show”.

El espectáculo contará con cobertura especial de Red Uno, que transmitirá lo más destacado del evento y compartirá entrevistas con los artistas y organizadores, acercando la experiencia de la Navidad Camba a toda Bolivia.

