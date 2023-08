Madre colombiana pide ayuda para localizar a su hijo desaparecido en Bolivia

Cargando...

Bolivia

Juan David Pasichana Salinas, de 28 años, se encuentra desaparecido desde el pasado 18 de agosto de 2023. Su familia, desde Colombia, pide ayuda a las autoridades bolivianas para poder dar con su paradero, ya que sospechan que fue secuestrado.

Según información proporcionada por la madre de Juan David, Sandra Salinas, el joven llegó al país para trabajar como cobrador de créditos informales conocidos como 'gota a gota'. Sin embargo, su estadía sufrió un giro oscuro cuando supuestamente fue secuestrado por individuos que alegaron que Juan David les debía dinero.

La madre de Juan David, a través de un emotivo video, realizó un llamado a las autoridades bolivianas para que colaboraren en la búsqueda y localización de su hijo. "Pido por favor a las autoridades de Bolivia que me ayuden por favor con el paradero de mi hijo", expresó visiblemente preocupada.

La familia ha reportado que recibieron llamadas extorsivas en las que se les solicitaba una alta suma de dinero para liberar a Juan David. "Un señor me hizo una videollamada y me dijo: 'vea acá le tengo a su hijo, se me robó una plata, él es un ladrón y necesito que me envíe tres millones de pesos colombianos para pagar esa deuda'", compartió.

Además, reveló que a Juan David le confiscaron su pasaporte al momento de su llegada al país, lo que complicó su situación y su capacidad para buscar ayuda o comunicarse con su familia. Ante esta difícil situación, la familia ha activado mecanismos a través de la cancillería colombiana para así lograr la localización y rescate del joven desaparecido.