Santa Cruz

La mujer que salvó a su bebé, tras el impacto de un vehículo contra una camioneta, se recupera en un hospital y será dada de alta en un máximo de cinco días.

La señora Yessenia realiza video llamadas todos los días con su bebé, para no perder la comunicación con pequeño hijo.

El accidente de tránsito se registró en la intersección de 3er y 4to Anillo de la avenida Roca y Coronado en Santa Cruz, donde la valiente madre se convirtió en heroína al salvar a su bebé en medio de un choque vehicular. El suceso, captado por las cámaras de la Red Uno de Bolivia, mostró cómo la mujer, en un acto instintivo de amor y protección, levantó a su pequeño con sus propios brazos segundos antes de que el vehículo impactara contra ellos.

Ahora ella espera ser dada de alta para poder regresar a su hogar y reencontrarse con su bebé de tres meses de nacido.

"Me han hecho diez puntos y me dijeron que, si dentro de dos días no mejoraba, entraré a cirugía otra vez", contó.