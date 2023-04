Maestros continúan movilizados por revisión de malla curricular y demanda de ítems al Gobierno

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

“El viceministro de Educación Regular (Bartolomé Puma) claramente indicó que en Santa Cruz faltan ítems, pero no entendemos porque no hacen la gestión para dotar los ítems. El año pasado se planteó el tema de los ítems, nivelación de horas, hubo el compromiso y nuevamente nos encontramos en una nueva gestión donde no hay nada”, manifestó Carol Ríos Hurtado, secretaria de conflictos del Magisterio Urbano cruceño.

Recordemos que, el Ministerio de Educación propuso a la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) que la aplicación de los contenidos actualizados de la malla curricular no sea obligatoria, sino progresiva, y ratificó su oferta de 16.000 horas para avanza en cubrir el déficit histórico.

“Consideramos que el camino para la solución es el diálogo y las propuestas, los maestros hemos estado presentes en las mesas de diálogo necesarias para avanzar, sin embargo, nos hemos topado con el argumento repetitivo del ministro de Educación (Édgar Pary) que indica, no hay dinero, no se puede, lo vamos a dejar pendiente, entonces no se puede avanzar con ese tipo de propuestas”, señaló Ríos.

“Ayer nos hemos reunido y recibimos el mismo argumento, que no se puede ver el tema de los ítems, de los presupuestos y que la currícula esta flexible. La flexibilización no es lo misma que la revisión, estamos pidiendo sentarnos con las autoridades y con los autores educativos para revisar no flexibilizar, queremos ser parte de la construcción de esta currícula porque consideramos que es importante que se escuche la voz de los maestros, padres y de los estudiantes, no así promover una curricula unilateral y dictatorial como se la esta haciendo en estos momentos”, agregó.

Los maestros urbanos de Santa Cruz analizarán la propuesta del Gobierno respecto a su pliego petitorio en un ampliado este martes 11 de abril. De ser rechazado la propuesta, el Magisterio Urbano nacional ingresará en un paro de 72 horas en todo el país.

Cargando...