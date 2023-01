Maestros protestan en La Paz en rechazo a la currícula escolar

Cargando...

Un grupo de maestros rurales y urbanos de La Paz protestan en puertas del Ministerio de Educación en rechazo a las modificaciones de la currícula escolar que se pretende aplicar para la gestión escolar de este año.

“Del Magisterio Rural, del Magisterio Urbano, nosotros rechazamos esta pretensión de implementar la modificación de la currícula en esta gestión, porque nosotros no hemos participado y no nos queremos prestar al juego de parches y parches a la currícula”, cuestionó uno de los maestros que participa en la protesta.

Los movilizados afirmaron que las modificaciones a la currícula fueron elaboradas por técnicos y no por maestros. También exigieron al Gobierno evaluar la currícula y la Ley 070 Avelino Siñani porque ya habrían cumplido con su ciclo.

“¿Por qué rechazamos?, porque esta modificación no tiene sustento legal, no ha tomado en cuenta los aspectos técnicos, pedagógicos, aspectos económicos, quieren implementar más asignaturas, pero no hay presupuesto”, explicó un educador.

Cargando...

Los profesores que protestan afirmaron que no está garantizado el inicio de las labores escolares el 1 de febrero, así como lo dispuso el Ministerio de Educación.