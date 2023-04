Maestros retoman el diálogo y realizarán una marcha pacífica

El dirigente del Magisterio Urbano, Patricio Molina, confirmó que asistirán al diálogo convocado por el Ministerio de la Educación en horas de la noche, asimismo, llevarán a cabo una marcha pacífica que partirá desde la cervecería boliviana hasta llegar a puertas de dicha cartera de estado para mantener una vigilia mientras se lleva a cabo el encuentro.

"Decirle al ministro que deje de ser tan irresponsable, no hay nadie político. Él sigue con la misma propuesta, no quiere aumentar items, tiene una cantidad de horas que nos parece insuficiente para la gran deuda que tiene", aseveró Molina respecto a la propuesta de asignación de 16 mil horas por parte del ministro de Educación, Edgar Pary.

Respecto a la malla curricular, Molina calificó de irresponsable la decisión del ministerio de instruir la aplicación flexible de los contenidos.

"No sé cuan sano va ser para el sistema educativo cuando con un instructivo ha dicho a las Unidades Educativas apliquen o no apliquen y eso me parece irresponsable", sostuvo el dirigente.