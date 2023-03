Maestros rompen diálogo con el Gobierno y ratifican paro para el viernes

Los maestros urbanos rompieron nuevamente el diálogo con el Gobierno y ratificaron paro para el viernes 24 de marzo con movilizaciones, bloqueos y cierre de fronteras.

“Nosotros no podíamos seguir ahí adentro mientras a ustedes los gasificaban, pero para eso hay plata. Hay plata para balines, hay plata para gas lacrimógeno, pero no hay plata para educación y nosotros no vamos a seguir tolerando aquello”, manifestó Ludwing Salazar, ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTUEB).