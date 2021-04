Manifestantes de Myanmar usan huevos de Pascua para protestar contra el gobierno militar

Cargando...

4 abr (Reuters) - Opositores al gobierno militar de Myanmar grabaron el domingo mensajes de protesta en huevos de Pascua, mientras miles de personas volvían a salir a la calle para denunciar el golpe de Estado del 1 de febrero y enfrentarse a las fuerzas de seguridad que dispararon y mataron a dos hombres.

En la última de una serie de muestras improvisadas de rebeldía, se vieron en los huevos mensajes como "Revolución de primavera", "Debemos ganar" y "Fuera MAH" -en referencia al líder de la junta Min Aung Hlaing- en fotografías en las redes sociales.

"La Pascua tiene que ver con el futuro y el pueblo de Myanmar tiene un gran futuro en una democracia federal", dijo el doctor Sasa, enviado internacional del derrocado gobierno civil, en un comunicado. Sasa, que sólo usa un nombre, es miembro de una minoría étnica mayoritariamente cristiana en el país predominantemente budista.

Los opositores al régimen militar han organizado una campaña de desobediencia civil desde que los militares derrocaron al gobierno elegido de la premio nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, que ha incluido creativas muestras de resistencia promovidas en las redes sociales.

Los jóvenes de la principal ciudad, Rangún, repartieron huevos con mensajes de protesta, según las imágenes publicadas.

Las multitudes han vuelto a salir a las calles día y noche para rechazar el regreso del régimen militar tras una década de tímidos pasos hacia la democracia. Durante la noche se celebraron numerosas vigilias con velas.

La Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP), un grupo de activistas que supervisa las víctimas y las detenciones, dijo que el número de muertos había aumentado a 557, a última hora del sábado.

En la capital, Naypyitaw, dos hombres murieron cuando la policía disparó contra manifestantes en motocicletas, informó el sitio de noticias Irrawaddy.

La policía y un portavoz de la junta no respondieron a los llamados telefónicos para obtener comentarios.

(Reporting by Reuters staff; Writing by Robert Birsel; Editing by William Mallard and Kenneth Maxwell)