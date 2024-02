Marcelo Cota será sometido a evaluaciones, y su defensa ratifica que quisieron asesinarlo

Cargando...

Oruro

Continúan las investigaciones para determinar las circunstancias sobre la desaparición del soldado Marcelo Cota, quien apareció con vida el lunes 12 de febrero. Boris Delgado, abogado de la familia, indicó que el conscripto tiene traumas psicológicos y se espera una evaluación para determinar el grado de afectación.

Aunque el jurista, no dio nuevos detalles sobre la declaración de Cota, dado que el caso aún continúa en investigación, afirmó que en los próximos días se realizarán los estudios médicos correspondientes, como una prueba de credibilidad del testimonio, los mismos que servirán para la defensa técnica.

“En ese estudio vamos a comprobar la veracidad de lo que declaró”, puntualizó Delgado.

Según el abogado de la familia, el conscripto ratificó las primeras declaraciones brindadas ante la fiscalía. “Él asegura que sus camaradas lo golpearon, y lo abandonaron en un cerro. Mi cliente dijo que no se comunicó con su familia porque perdió el conocimiento durante varias horas, luego no podía recordar el número de teléfono de ningún familiar, y también indicó que, pensaba que aún lo estaban buscando para matarlo, por lo que no se animó a realizar la denuncia, temiendo por su vida”, explicó Delgado.

Según Cota, al despertar en el cerro, y al no encontrar ayuda vagó por varios días, incluso se vio obligado a beber su orina y comer paso, luego encontró un pueblito donde trabajó como pastor.

El defensor, espera que las investigaciones continúen y que se conozca el futuro de los 3 sujetos aprehendidos (dos oficiales y un soldado), puesto que si bien, el conscripto apareció con vida, existe una intencionalidad de querer "asesinar" a su defendido.

El soldado Marcelo Cota, fue reportado como desaparecido el 10 de febrero, y al no ser encontrado, fue dado por muerto. Las autoridades realizaron rastrillajes en la frontera de Bolivia y Chile.