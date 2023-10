“Me da pena Lucho por las ‘huevadas’ que hace”: Evo pide investigar quien financió el cabildo de El Alto

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, sorprendió a la opinión pública este domingo 22 de octubre al manifestar su lamento por las acciones del presidente Luis Arce Catacora y denunciar la financiación de un cabildo en la ciudad de El Alto, que expresó críticas contra su Gobierno y su gabinete por corrupción, burocracia, falta de titulación de tierras y la ausencia de justicia.

Durante su programa dominical en la emisora radio Kawsachun Coca, Morales subió el tono de sus críticas y acusaciones contra el gobierno de Arce. En un sorprendente giro, adelantó que “falta tiempo” para presentar supuestos audios que involucrarían a la familia del presidente en negocios del Estado.

Morales no se detuvo allí y pidió al senador Leonardo Loza, quien compartía el programa radial, que inicie una investigación para determinar las responsabilidades en la denuncia contra el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El expresidente también cuestionó la realización del cabildo que tuvo lugar el 17 de octubre en El Alto, un evento que brindó un respaldo significativo al presidente Arce. Morales pidió una investigación para descubrir quién financió esta convocatoria, mientras se mofó del presidente Arce al afirmar que “le da pena” por las acciones que considera “huevadas” en la gestión pública.

Luis Arce fue ministro de Evo Morales desde el primer día de su mandato. FOTO: Reuters.

“El gobierno financió el cabildo para que, en lugar de discutir una nueva tesis política o una nueva Constitución Política, surgiera un pliego de demandas dirigido hacia Lucho. Ya he visto la expresión en el rostro de Lucho cuando leían el pliego. A veces me da pena por Lucho, no solo reacciono en contra de él por las tonterías que hace, sino me da pena”, declaró Morales en su programa dominical.

El líder del MAS hizo hincapié en que el cabildo expresó demandas de cambio en el gabinete ministerial, acusando al Gobierno de corrupción y burocracia. También se quejó de la falta de titulación de tierras y la falta de justicia, señalando el aplazamiento del ministro de Justicia como un ejemplo de ello.

